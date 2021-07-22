Лавров встретился со спецпосланником Генсека ООН по Сирии в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял в дипломатическом ведомстве на Смоленском бульваре спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена.

Как сообщается на сайте МИД, в ходе встречи происходило развернутое обсуждение текущей ситуации в Сирии, где особый акцент был поставлен на актуальные задачи комплексного гуманитарного реагирования с учетом ухудшения социально-экономического положения в арабской стране на фоне пандемии COVID-19.

«Были рассмотрены также вопросы активизации соответствующих международных усилий, консолидации мирового сообщества вокруг безальтернативности политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса на основе полного восстановления суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР», - указано в пресс-релизе.

Также отмечено, что собеседники обменялись мнениями, касающихся перспектив продвижения политического процесса, который ведется и осуществляется самими сирийцами при содействии ООН, как это записано в резолюции 2254 СБ ООН. Обе стороны переговоров сошлись во мнении, что необходимо продолжать работу Конституционного комитета без предварительных условий и вмешательств других сторон, поскольку он является уникальной площадкой для ведения прямого межсирийского диалога и важной мерой по укреплению доверия.

По окончании встречи с министром Лавровым спецпосланник Генсека ООН также провел встречу с заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым.