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Лавров встретился со спецпосланником Генсека ООН по Сирии в Москве

Валентина Пескова
22:18 22.07.2021
Стороны сошлись во мнении, что продолжать работу Конституционного комитета необходимо без предварительных условий и вмешательства извне.
Лавров встретился со спецпосланником Генсека ООН по Сирии в Москве
© Фото: MIDRussia Facebook
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял в дипломатическом ведомстве на Смоленском бульваре спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена.

Как сообщается на сайте МИД, в ходе встречи происходило развернутое обсуждение текущей ситуации в Сирии, где особый акцент был поставлен на актуальные задачи комплексного гуманитарного реагирования с учетом ухудшения социально-экономического положения в арабской стране на фоне пандемии COVID-19.

«Были рассмотрены также вопросы активизации соответствующих международных усилий, консолидации мирового сообщества вокруг безальтернативности политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса на основе полного восстановления суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР», - указано в пресс-релизе.

Также отмечено, что собеседники обменялись мнениями, касающихся перспектив продвижения политического процесса, который ведется и осуществляется самими сирийцами при содействии ООН, как это записано в резолюции 2254 СБ ООН. Обе стороны переговоров сошлись во мнении, что необходимо продолжать работу Конституционного комитета без предварительных условий и вмешательств других сторон, поскольку он является уникальной площадкой для ведения прямого межсирийского диалога и важной мерой по укреплению доверия.

По окончании встречи с министром Лавровым спецпосланник Генсека ООН также  провел встречу с заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым.

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