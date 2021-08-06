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Путин призвал учитывать потребности Амурской области при финансировании ремонта дорог

Алексей Курильченко
19:32 06.08.2021
Президент России призвал учитывать потребности Амурской области при распределении финансов на ремонт дорог.
Путин призвал учитывать потребности Амурской области при финансировании ремонта дорог
© Фото: Ilya Galakhov Global Look Press
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Президент России Владимир Путин призвал учитывать потребности Амурской области при распределении финансов на ремонт дорог. Об этом глава государства сказал после доклада губернатора области Василия Орлова о последствиях паводков.

«Я попрошу правительство и министра строительства и вице-премьера курирующего обратить на это внимание, согласен с губернатором, там действительно ситуация с дорогами такова, что требует нашего особого внимания. Средства в целом на эту проблематику выделены очень серьезные, большие, надо просто при окончательном распределении этих ресурсов учесть потребности Амурской области», - заявил президент.

Ранее на участке федеральной трассы «Амур» области было приостановлено движение, паводок размыл дорожное полотно. Сообщается, что на месте происшествия работали оперативные группы Главного управления МЧС России по Амурской области, пожарно-спасательных подразделений Магдагачинского и Шимановского районов.

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