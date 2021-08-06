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С помощью охраны и гаечного ключа: что известно о громком побеге из ИВС в Истре

Алексей Курильченко
Станислав Иващенко
18:28 06.08.2021
Сегодня в подмосковной Истре пятеро граждан Молдавии совершили побег из изолятора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Двух сотрудников истринского изолятора временного содержания Следственный комитет заподозрил в превышении полномочий - они задержаны. Это следствие громкого побега: утром ИВС покинули пятеро его обитателей. Четверо судимы за кражи. Пятый, Александр Мавриди, обвиняется в похищении адвоката Завгороднего и убийстве «мясного короля» Маругова. Предприниматель был застрелен из арбалета в собственной бане.

Сквозь решетчатые окна беглецы наблюдали за действиями сотрудников изолятора последние 10 месяцев. Искали и пути отхода. Один из них - за забором без колючей проволоки. На воле - удобный относительно невысокий спуск и тропа в гаражный кооператив, за которым овраг и дорога в сторону Московской области.

Камера запечатлела первые минуты сразу после побега. Три часа утра.  В темноте пятеро мужчин бегут по двору.

Установить, как именно заключенные покидали камеру, следователям, которые весь день работают в изоляторе, сразу не удалось. Провода видеокамер наружного наблюдения тюрьмы обрезаны. Не оказалось и видеозаписи из коридоров ИВС.

Вторая версия, в которую следователи верят больше: пятерка подозреваемых могла уйти через главные ворота. Шлюз для служебных автомобилей открывается простым движением арматуры вверх.

Сбежавшие - граждане Молдавии. По предварительным данным, Мавриди, как особо опасного, содержали в отдельной камере, но потом сделали послабление и перевели в общую. При себе имел гаечный ключ, которым и была вскрыта дверь.

«Нужно две двери вскрыть, чтобы выйти куда-то в другой коридор. Камера оснащена серьезной дверью, ее тоже невозможно практически открыть изнутри. "Кормушка", куда подается пища, небольшая, туда пролезть невозможно, если только ребенку. Я считаю, что был подкуп охраны, подкуп надзирателей», - сказал криминалист, подполковник милиции в отставке Михаил Игнатов

По данным источников, ранее Мавриди пытался обмануть следствие. Читал книги по психиатрии и добивался, чтобы его признали невменяемым.

«Есть постоянный дежурный, который раз в два часа должен проверять камеры. Замок крепится по общему правилу - он приваривается. И если прикручивается болтами, то открутить можно только снаружи. Веками СИЗО создавались, все продумывалось, чтобы люди не сбежали, даже с подручными материалами», - рассказал бывший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СКР Алексей Буканев.

Следственный комитет Московской области взял контроль над следствием. Прорабатывается версия подкупа сотрудников. Возможно, они оставили отверстие в двери камеры для подачи питания открытым.

«Следователем Главного следственного правления СК России по МО задержаны сотрудники изолятора временного содержания, подозреваемые в превышении должностных полномочий, приведшим к побегу пяти человек», - сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Дело возбудили против дежурного по изолятору и еще одного сотрудника - они задержаны. За превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями. В Подмосковье усиление - сотрудники полиции в касках и бронежилетах останавливают подозрительные автомобили на въезде и выезде из Истры.

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