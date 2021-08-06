Арбитр Карасев будет судить матч «Челси» против «Вильярреала» за Суперкубок УЕФА

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев назначен рефери футбольного матча «Челси» - «Вильярреал» за Суперкубок УЕФА, который состоится в ирландском Белфасте. Его помощниками выступят россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин. О назначении Карасева сообщается на сайте УЕФА.

«Карасев, 42 года, является международным рефери с 2009 года. Он регулярно принимает участие в матчах Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и международных соревнованиях команд», - говорится в сообщении.

Ранее Карасев судил матч Чехия - Нидерланды. Российский арбитр показал красную карточку молодому защитнику голландцев де Лигту и удалил его за умышленную игру рукой.