Стала известна первая четвертьфинальная пара на Евро

Первые две команды-участницы четвертьфинального матча на чемпионате Европы по футболу - определены. Ими стали сборные Чехии и Дании, сообщил сайт «Комсомольской правды».

В 1/4 финала Евро сборная Чехии встретится с национальной командой Дании. Матч пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19.00 по московскому времени.

В 1/8 финала турнира Чехия переиграли сборную Нидерландов со счетом 2:0. Дания, в свою очередь, 26 июня разбила национальную команду Уэльса в Амстердаме со счетом 4:0.

Как пишут наши эксперты, сборная Чехии «сотворила мини-сенсацию», обыграв Голландию. Впрочем, «оранжевые» играли все-таки в меньшинстве, поскольку российский арбитр Сергей Карасев показал красную карточку молодому защитнику де Лигту и удалил его за умышленную игру рукой.