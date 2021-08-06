Момент побега из ИВС в Истре попал на видео

Камера видеонаблюдения запечатлела момент побега пятерых заключенных из изолятора в подмосковной Истре. Судя по показаниям устройства, если они были правильно выставлены, побег произошел в 2.46 по местному времени.

На кадрах видно, что четверо мужчин бегут в неизвестном направлении, их пытается догнать пятый. Затем группа переходит на шаг. За сбежавшими при этом никто не гонится.

Ранее адвокат по уголовным делам Максим Калинов предположил, что гаечный ключ, с помощью которого был совершен побег из ИВС в Истре, мог пронести правозащитник заключенных или сотрудники изолятора. Свое мнение он аргументировал личным опытом работы с заключенными.