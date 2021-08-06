Воины стальных магистралей: замминистра обороны Булгаков поздравил военных железнодорожников с праздником

Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков поздравил личный состав со 170-летием Железнодорожных войск России. Торжественные мероприятия по случаю праздника прошли в актовом зале Главного управления Железнодорожных войск.

Выступая на торжественном собрании, он поблагодарил личный состав войск за добросовестное выполнение воинского долга, организованность и порядок, высокий профессионализм и творческий подход к делу.

«Вся их деятельность на этом историческом пути неразрывно связана с судьбой нашего Отечества и его Вооруженными силами. Воевали и строили, восстанавливали и крепли, развивались и обновлялись технически, готовили офицерские кадры и закалялись духовно. В Железнодорожных войсках всегда бережно хранили память о ратных делах многих поколений воинов стальных магистралей, об их победах, массовом героизме и мужестве», - подчеркнул генерал армии Булгаков.

В заключительной части церемонии замминистра и почетные гости возложили венки и цветы к стеле в честь воинов-железнодорожников и почтили их память минутой молчания. Перед собравшимися торжественным маршем прошли военнослужащие роты почетного караула.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу поздравил Железнодорожные войска с юбилеем.