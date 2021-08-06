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Сергей Шойгу поздравил военных железнодорожников с профессиональным праздником

Алексей Курильченко
00:01 06.08.2021
Министр обороны поздравил военных железнодорожников и отметил их важность для обеспечения безопасности страны.
Сергей Шойгу поздравил военных железнодорожников с профессиональным праздником
© Фото: Минобороны РФ
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Министр обороны Сергей Шойгу поздравил Железнодорожные войска с юбилеем - 6 августа им исполняется 170 лет. Глава оборонного ведомства отметил, что железнодорожники образцово выполняют свой долг, демонстрируя высокий профессионализм и верность присяге.

«Сегодня личный состав войск продолжает славные традиции предшественников, совершенствует боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военной техники, содействует развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта, участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - сказал министр.

Глава Минобороны еще раз поздравил военнослужащих с праздником и поблагодарил за верную службу. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов на благо Отчизны.

Железнодорожные войска - это уникальный род войск, подобных нет в других странах, за исключением Республики Беларусь. Созданные почти два века назад военно-рабочие роты положили начало героической летописи войск, которые на протяжении всей своей истории вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

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