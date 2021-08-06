Армия Шойгу рассказал о создании большой киностудии Минобороны Тимур Шерзад Министр добавил, что все, что связано с информацией, очень важно - сегодня она стала оружием, хотим мы этого или нет. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Сергей Шойгу рассказал о создании большой киностудии Минобороны. «Я надеюсь, что мы, создав большую киностудию, сейчас будем снимать фильмы, как документальные, так и художественные. Большое удовольствие доставляет заниматься с вашими коллегами из географического сообщества. Туда приходят азартные, влюбленные в страну люди и разъезжают в разные уголки, снимают фильмы замечательные», - отметил Шойгу. Министр добавил, что все, что связано с информацией, очень важно - сегодня она стала оружием, хотим мы этого или нет. Ранее сообщалось, что Шойгу отметил роль телеканала «Звезда» в информационном противостоянии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика