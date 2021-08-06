В стране и мире Шойгу отметил роль телеканала «Звезда» в информационном противостоянии Иван Петров Министр отметил, что в отличие от России в Европе создаются специальные центры, где готовят в том числе российских специалистов, которые осуществляют в нашей стране подрывную деятельность. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Сергей Шойгу отметил роль телеканала «Звезда» в освещении деятельности Минобороны. «У нас замечательный канал «Звезда», газета «Красная звезда», у нас радио «Звезда». Если вы смотрели канал «Звезда», вы можете увидеть, что мы там рассказываем и про «Красмаш», и про «Уралвагонзавод», и про разные виды вооружения, и про учения, и про историю нашей страны, и про наших лучших конструкторов, военачальников, достойных граждан нашей страны. Там многое делается, многое снимается», - сказал Шойгу на встрече с коллективом «Красмаша» в Красноярске. Министр вспомнил об этом в контексте информационного противостояния в мире. По его словам, в Европе создаются специальные центры, где готовят в том числе российских специалистов, которые осуществляют в нашей стране подрывную деятельность. Россия же этим не занимается - в ней таких центров не существует. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика