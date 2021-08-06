Суд арестовал выбросившего своего сына с пятого этажа мужчину

Суд арестовал 24-летнего москвича, выбросившего с пятого этажа жилого дома своего малолетнего сына.

По имеющейся информации, мера пресечения в виде ареста избрана ему сроком до 4 октября. Об этом сообщает агентство «Москва».

Ранее мужчину доставили в следственное управление по Юго-Восточному административному округу. Установлено, что он скрывался после совершенного поступка, но вскоре был найден.