СК задержал подозреваемого в похищении у блокадника полумиллиона рублей

Следователи управления СК по Санкт-Петербургу задержали мужчину, который подозревается в ограблении пенсионера - жителя блокадного Ленинграда. По данным следствия, подозреваемый украл сумку, в которой находилось 500 тысяч рублей.

«По данным следствия, днем 4 августа 2021 года неизвестный мужчина, находясь в парадной дома 6 корпус 2 по улице Черкасова похитил у местного жителя 1939 года рождения принадлежащую ему матерчатую сумку, в которой находились деньги в сумме 500 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылся», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного решается вопрос о выборе меры пресечения, ему предъявлены обвинения. Следователи выясняют, были ли у подозреваемого сообщники.

В июне полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против 96-летнего ветерана Василия Пронина, находившегося на Параде Победы на трибуне рядом с Владимиром Путиным. Сам Пронин рассказал, что злоумышленники разработали хитроумную схему.