Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе

Андрей Аркадьев
10:33 06.08.2021
Также министр заявил, что в России не готовят специалистов по информационным атакам.
Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Европе создаются специальные центры, где готовят в том числе российских специалистов, которые осуществляют в нашей стране подрывную деятельность. С таким заявлением выступил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу на встрече с сотрудниками Красноярского машиностроительного завода.

«В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», - сказал он.

Министр констатировал, что в отличие от Европы в России подобных центров не существует. Он добавил, что на Западе смотрят, что происходит в информационном поле, и вербуют некоторых россиян для ведения подрывной работы в РФ, за это они получают иностранные стипендии.

По словам Шойгу, Министерство обороны РФ уделяет внимание информационной повестке. Он напомнил о газете «Красная звезда», телеканале и радио под брендом «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:02 В стране и мире
Шойгу ответил на слова Зеленского об украинском будущем Крыма одесским анекдотом
08:58 В стране и мире
Видео
ГСУСК: заключенные в Подмосковье сбежали предположительно с помощью гаечного ключа
05:56 Армия
Видео
Авто-гиганты: конкурсанты РВСН посоревновались в экстремальном вождении
04:29 В стране и мире
СМИ: премьер Сент-Винсента и Гренадин ранен во время митинга
08:19 В стране и мире
В СК РФ заявили, что причастность украинских силовиков к убийству Стенина не вызывает сомнений
Популярное
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Видео
Появились кадры с улицы Шумилова в Москве, где мужчина выбросил сына из окна многоэтажки
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
ФСБ РФ рассекретила имена 54 финнов, участвовавших в геноциде жителей Карелии в войну
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.