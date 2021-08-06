Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе

В Европе создаются специальные центры, где готовят в том числе российских специалистов, которые осуществляют в нашей стране подрывную деятельность. С таким заявлением выступил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу на встрече с сотрудниками Красноярского машиностроительного завода.

«В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», - сказал он.

Министр констатировал, что в отличие от Европы в России подобных центров не существует. Он добавил, что на Западе смотрят, что происходит в информационном поле, и вербуют некоторых россиян для ведения подрывной работы в РФ, за это они получают иностранные стипендии.

По словам Шойгу, Министерство обороны РФ уделяет внимание информационной повестке. Он напомнил о газете «Красная звезда», телеканале и радио под брендом «Звезда».