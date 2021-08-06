Минздрав РФ: достичь коллективного иммунитета в 80-90% можно за несколько месяцев
Замминистра здравоохранения заявил, что Россия выйдет на 80-90% коллективного иммунитета от коронавируса в течение нескольких месяцев.
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что достижение значения 80-90% коллективного иммунитета от коронавируса - вопрос нескольких месяцев. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.
«Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами», - цитирует РИА Новости слова замминистра.
Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что 60-70% коллективного иммунитета - это тот минимум, который необходим, чтобы управлять и иметь определенные рычаги для управления инфекцией.