В стране и мире Путин распорядился обеспечить выдачу льготной ипотеки для покупки домов Светлана Иванова Глава государства распорядился решить данный вопрос в срок до 1 декабря. Ответственными за реализацию назначены Михаил Мишустин и Эльвира Набиуллина. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Российский президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать вопрос выдачи льготной ипотеки для покупки и строительства частных жилых домов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства распорядился решить данный вопрос в срок до 1 декабря. Ответственными за реализацию назначены российский премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Обеспечить возможность предоставления льготных ипотечных кредитов для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства», - говорится в сообщении. Мера будет затрагивать индивидуальные жилые дома с типовыми (стандартизированными) проектами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика