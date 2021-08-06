Путин распорядился обеспечить выдачу льготной ипотеки для покупки домов
Глава государства распорядился решить данный вопрос в срок до 1 декабря. Ответственными за реализацию назначены Михаил Мишустин и Эльвира Набиуллина.
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Российский президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать вопрос выдачи льготной ипотеки для покупки и строительства частных жилых домов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства распорядился решить данный вопрос в срок до 1 декабря. Ответственными за реализацию назначены российский премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Обеспечить возможность предоставления льготных ипотечных кредитов для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства», - говорится в сообщении.
Мера будет затрагивать индивидуальные жилые дома с типовыми (стандартизированными) проектами.