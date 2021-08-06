Установлена личность погибшего в годы ВОВ пилота «Чайки», найденной в Заполярье. Истребитель И-153-М62 «Чайка» с останками летчика на борту был обнаружен силами Северного флота в конце июля.

Об этом главкому ВМФ России Николаю Евменову доложил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

«Проводится работа с целью поиска родственников летчика. Безусловно, Военно-морским флотом будут возданы должные почести для увековечения его имени», - подчеркнул Евменов.

На основе архивных данных удалось установить, что пилотом был лейтенант Голунов Михаил Александрович 1910 года рождения. Он погиб у линии фронта у Западной Лицы 25 октября 1941 года.