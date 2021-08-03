Армия Истребитель времен ВОВ с останками пилота обнаружен в озере силами Северного флота Анна Берестовая Силами Северного флота в озере найден истребитель И-153 М62 времен Великой Отечественной войны с останками пилота на борту. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В июле в преддверии Дня ВМФ России в результате поисковых действий в районе реки Западная Лица (по линии фронта Большая Западная Лица) в безымянном озере силами Северного флота был найден истребитель И-153-М62 с останками пилота, его одеждой и личными вещами, элементами кабины, двигателя, радиостанцией и бортовым вооружением. © Минобороны РФ На грунте, где был найден самолет, поисковая группа установила вымпел с эмблемой Северного флота в честь летчика, защищавшего Заполярье. Об этом главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову доложил командующий Северным флотом, адмирал Александр Моисеев. «По докладу, который мне произвел командующий Северным флотом, поиски велись с использованием автономного необитаемого подводного аппарата. Истребитель и его фрагменты были обнаружены на дне безымянного озера на глубине 15 метров и подняты на поверхность. По данным историков истребитель И-153 номер 7590 из 2 эскадрильи 72 смешанного авиаполка Военно-Воздушных Сил Северного флота 25 октября 1941 года не вернулся с боевого задания», - сообщил главком ВМФ России, адмирал Николай Евменов. © Минобороны РФ По словам главкомандующего ВМФ, личность пилота установлена и будет подтверждена в ближайшее время. «Соответствующая работа уже ведется, проверяются архивные данные. Будут произведены поиски родственников летчика и возданы должные почести для увековечения его имени», - указал он. © Минобороны РФ Также, на поверхность вместе с фрагментами самолета были подняты четыре пулемета ШКАС калибра 7,62 и личное оружие летчика - пистолет ТТ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика