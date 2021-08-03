Истребитель времен ВОВ с останками пилота обнаружен в озере силами Северного флота
Силами Северного флота в озере найден истребитель И-153 М62 времен Великой Отечественной войны с останками пилота на борту.
© Фото: Минобороны РФ
В июле в преддверии Дня ВМФ России в результате поисковых действий в районе реки Западная Лица (по линии фронта Большая Западная Лица) в безымянном озере силами Северного флота был найден истребитель И-153-М62 с останками пилота, его одеждой и личными вещами, элементами кабины, двигателя, радиостанцией и бортовым вооружением.