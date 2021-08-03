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Истребитель времен ВОВ с останками пилота обнаружен в озере силами Северного флота

Анна Берестовая
00:00 03.08.2021
Силами Северного флота в озере найден истребитель И-153 М62 времен Великой Отечественной войны с останками пилота на борту.
Истребитель времен ВОВ с останками пилота обнаружен в озере силами Северного флота
© Фото: Минобороны РФ
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В июле в преддверии Дня ВМФ России в результате поисковых действий в районе реки Западная Лица (по линии фронта Большая Западная Лица) в безымянном озере силами Северного флота был найден истребитель И-153-М62 с останками пилота, его одеждой и личными вещами, элементами кабины, двигателя, радиостанцией и бортовым вооружением.

© Минобороны РФ

На грунте, где был найден самолет, поисковая группа установила вымпел с эмблемой Северного флота в честь летчика, защищавшего Заполярье. Об этом главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову доложил командующий Северным флотом, адмирал Александр Моисеев.

«По докладу, который мне произвел командующий Северным флотом, поиски велись с использованием автономного необитаемого подводного аппарата. Истребитель и его фрагменты были обнаружены на дне безымянного озера на глубине 15 метров и подняты на поверхность. По данным историков истребитель И-153 номер 7590 из 2 эскадрильи 72 смешанного авиаполка Военно-Воздушных Сил Северного флота 25 октября 1941 года не вернулся с боевого задания», - сообщил главком ВМФ России, адмирал Николай Евменов.

© Минобороны РФ

По словам главкомандующего ВМФ, личность пилота установлена и будет подтверждена в ближайшее время.

«Соответствующая работа уже ведется, проверяются архивные данные. Будут произведены поиски родственников летчика и возданы должные почести для увековечения его имени», - указал он.

© Минобороны РФ

Также, на поверхность вместе с фрагментами самолета были подняты четыре пулемета ШКАС калибра 7,62 и личное оружие летчика - пистолет ТТ.

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