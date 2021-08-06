Путин поручил обеспечить полную доступность дошкольного образования

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить стопроцентный доступ к дошкольному образованию для детей до трех лет. Правительство должно выполнить поручение до конца 2023 года, первый доклад должен быть предоставлен до 15 декабря 2021 года.

«Завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также президент поручил правительству утвердить Единый план по достижению национальных целей развития до 1 октября.