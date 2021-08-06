Путин поручил кабмину утвердить Единый план по достижению национальных целей развития

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить Единый план по достижению национальных целей развития до 1 октября. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития», - говорится в сообщении.

Как сообщает сайт правительства РФ, Единый план по достижению национальных целей развития представляет собой перечень инструментов и механизмов, направленных на их достижение вне зависимости от принадлежности к госпрограммам и нацпроектам, а также траектории выхода показателей развития на целевые уровни.