«Мы жили очень бедно»: вдова Мамонова рассказала о тяжелом материальном положении

Вдова актера Петра Мамонова Ольга в беседе со «Звездой» рассказала о том, что семья артиста жила бедно. Таким образом его супруга отреагировала на появление в СМИ публикаций о том, что Мамонов являлся миллионером.

«Мы жили очень бедно, и остаемся на данный момент бедными людьми <…> У меня муж погиб, раз в месяц мы все-таки работали, а сейчас мы не работаем. У меня пенсия 17 тысяч, вот в таком я нахожусь положении», - пояснила Мамонова.

Она отметила, что большая статья расходов приходится на электроэнергию в загородном доме в Подмосковье, где Мамоновы жили в последнее время. Также требует финансовых вложений и питание 20 кошек и трех собак, которых при жизни приютил актер.

«Никакого наследства миллионного, про которое <…> пишут, это подлость ужасная, он был бедным человеком, это дураку понятно, иначе он не был бы Мамоновым», - добавила вдова артиста.

Мамонова рассказала, что сейчас практически находится на иждивении их совместного с актером сына.

Петр Мамонов умер 15 июля в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных COVID-19. Актер известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу». Также Мамонов являлся основателем группы «Звуки Му».