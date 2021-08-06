Жители Стамбула сняли на видео крупный пожар

В турецком Стамбуле произошел крупный пожар. Гигантский столб черного дыма виден со всех концов города.

Видео пожара опубликовали местные жители. На данный момент официальной информации об инциденте не поступало. О пострадавших и площади пожара не сообщается.

Ранее очевидны сняли на видео последствия лесного пожара в Калифорнии. Мощный пожар практически уничтожил несколько населенных пунктов.