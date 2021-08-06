Жители Стамбула сняли на видео крупный пожар
В Стамбуле произошло крупное возгорание, дым виден со всех концов города.
© Видео: Twitter, @Pnrkyaa1 @iscan_yase @VedatSarhan3 © Фото: Twitter, @VedatSarhan3
В турецком Стамбуле произошел крупный пожар. Гигантский столб черного дыма виден со всех концов города.
Видео пожара опубликовали местные жители. На данный момент официальной информации об инциденте не поступало. О пострадавших и площади пожара не сообщается.
Ранее очевидны сняли на видео последствия лесного пожара в Калифорнии. Мощный пожар практически уничтожил несколько населенных пунктов.