Российский борец Угуев завоевал 16-е золото для РФ на Олимпиаде в Токио

Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал очередное золото для РФ на Олимпиаде в Токио. Новая медаль стала уже 16-й по счету для России.

Борец победил в весовой категории до 57 килограммов. В решающей схватке он одолел индийца Кумара Рави со счетом 7:4. Призовую бронзу следом за ним разделили между собой представители Казахстана и США Нурислам Санаев и Томас Гилман.

Ранее синхронистки Ромашина и Колесниченко также завоевали золотую медаль в Токио. В сумме за техническую и произвольную части синхронистки набрали 195,9079 балла.