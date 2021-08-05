Российский борец Угуев завоевал 16-е золото для РФ на Олимпиаде в Токио
В решающей схватке россиянин одолел индийца Кумара Рави со счетом 7:4.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал очередное золото для РФ на Олимпиаде в Токио. Новая медаль стала уже 16-й по счету для России.
Борец победил в весовой категории до 57 килограммов. В решающей схватке он одолел индийца Кумара Рави со счетом 7:4. Призовую бронзу следом за ним разделили между собой представители Казахстана и США Нурислам Санаев и Томас Гилман.
Ранее синхронистки Ромашина и Колесниченко также завоевали золотую медаль в Токио. В сумме за техническую и произвольную части синхронистки набрали 195,9079 балла.