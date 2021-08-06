Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли бомбовые удары по «боевикам» у афганской границы

Четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 нанесли бомбовые удары по «боевикам» у афганской границы. Полет выполнялся в ходе российско-узбекских учений в Узбекистане близ афганской границы.

Бомбардировщики взлетели с аэродрома в Саратовской области и атаковали условные замаскированные лагеря боевиков и склады с боеприпасами на полигоне Термез.

С воздуха их прикрывали два истребителя МиГ-29 Узбекистана.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.