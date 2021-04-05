«Не дал никаких пояснений»: представитель семьи Баталовых рассказал о допросе нотариуса в суде

Нотариус, принимавший участие в заключении сделки с квартирой народного артиста СССР Алексея Баталова, отказался давать показания в суде. На процессе, который длился в Замоскворецком районном суде Москвы без малого пять часов, он не признал своей вины и сославшись на 51 статью Конституции ответил молчанием на все вопросы участников заседания. Согласно положениям данной статьи человек может отказаться свидетельствовать против себя в суде. Об этом сообщил представитель семи Баталовых Сергей Лукин.

«Нотариус отказался давать показания. На все вопросы он ответил молчанием. С нашей точки зрения, нотариус совершил незаконные действия. Он отказался признать свое присутствие, что он разъяснял правила договора. Он не дал вообще никаких пояснений. Он отказывается все подтверждать. Он сослался на 51-ю статью Конституцию и заявил, что дача показаний нарушает его права. Силой заставить его давать показания мы не можем, но считаем, что он обязан давать показания. Он совершил обман при заключении данного договора, в этом наша позиция», - отметил Лукин в беседе с журналистами.

Ранее прокуратура Москвы в интересах дочери актера Алексея Баталова Марии направила в суд иски о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с актрисой Натальей Дрожжиной.

На контроле ведомства также находится расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью семьи народного артиста СССР. Согласно материалам дела, вдова и дочь актера лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Так, вдова актера, действуя от имени дочери и будучи введена в заблуждение, подписала договоры пожизненного содержания с иждивением. Предметами договора являются принадлежащие дочери 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенной по ул. Серафимовича, квартира площадью 54,7 кв.м., расположенная по ул. 1-й Самотечный переулок и нежилое помещение площадью 21,6 кв.м., расположенное по ул. Серафимовича, уточнили в ведомстве. На основании этих договоров Дрожжина приобрела право собственности на принадлежащие Марии Баталовой объекты недвижимости.

На спорное имущество в данный момент наложен арест. Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин находятся под следствием, им грозит до десяти лет лишения свободы.