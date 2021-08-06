В стране и мире В Симферополе пресечена деятельность сети подпольных игровых залов Кира Карон Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность сети подпольных игровых залов. © Фото: УФСБ по Крыму и Севастополю Читайте нас на: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю сообщила, что в Симферополе сотрудники ФСБ пресекли в незаконную деятельность сети подпольных игровых залов. «В настоящее время подозреваемыми по делу проходят пять лиц - трое мужчин (один из которых житель Москвы) и две женщины. В ходе обысков изъята выручка от проведения азартных игр, компьютерное оборудование, иные предметы и данные, свидетельствующие о противоправной деятельности», - говорится в сообщении. На данный момент, по данным Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю, возбуждено уголовное дело. Ранее в Красноярске следователи задержали более 20 человек, которые были участниками незаконной организации, проводившей азартные игры. Первых участников задержали в октябре 2020 года. Об этом сообщил ГСУ СК по Красноярскому краю. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика