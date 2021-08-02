В Красноярске задержаны более 20 человек за незаконную организацию казино

В Красноярске следователи задержали более 20 человек, были участниками незаконной организации, которые проводили азартные игры. Первых участников задержали в октябре 2020 года. Об этом сообщил ГСУ СК по Красноярскому краю.

«В период с января 2016 по октябрь 2020 года, реализуя совместный преступный умысел, действуя устойчивой организованной группой лиц, участники незаконно организовали проведение азартных игр в нескольких игорных заведениях на территории города Красноярска, установив игровое оборудование, предприняв меры конспирации, подобрав персонал, обеспечивающий бесперебойную работу игорных заведений и проведение в них азартных игр», - говорится в сообщении.

На данный момент СК проводит допрос подозреваемых.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярска, который подозревается в организации преступного сообщества и незаконной организации азартных игр, а также в отношении 22 жителей Красноярского края, подозреваемых в незаконном проведении азартных игр в составе организованной группы и участии в преступном сообществе.