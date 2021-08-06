Шойгу отметил существенный рост роли беспилотников на поле боя

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на встрече с представителями Красноярского машиностроительного завода указал на существенный рост роли беспилотников в современных войнах.

«Появились беспилотники, которые работают не на расстоянии в 200-300 километров, а на тысячи километров. Они оснащены оружием, действующим на дистанции 500 километров, есть и больше», - сказал министр обороны РФ.

Еще одно из направлений развития Вооруженных сил связано с роботизацией, автоматизацией ведения боевых действий. Шойгу рассказал, что еще какие-то десять лет назад боевых роботов можно было увидеть в фантастических фильмах, а теперь это уже реальность.