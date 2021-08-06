Шойгу заявил, что подлодка «Красноярск» сможет проникать в самые труднодоступные районы
Министр полушутливо отметил, что ему приходится тщательно подбирать слова, чтобы не раскрыть тактико-технические характеристики и возможности этой мощной субмарины.
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Шойгу заявил, что атомная подлодка «Красноярск» сможет проникать в самые труднодоступные районы.
«Подводная лодка «Красноярск» решает важные задачи. Это самая современная лодка, которая будет нести высокоточное оружие большой дальности: она имеет возможности по проникновению в труднодоступные районы», - сказал Шойгу на встрече с коллективом «Красмаша».
Министр полушутливо отметил, что ему приходится тщательно подбирать слова, чтобы не раскрыть тактико-технические характеристики и возможности этой мощной субмарины. Красноярцы, по его словам, могут гордиться это подлодкой.
Ранее Шойгу заявил о том, что испытания ракеты «Сармат» должны закончиться в 2022 году.