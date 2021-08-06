Экс-главу Пушкинского района Подмосковья Жиркова осудили за взятку

Экс-глава Пушкинского района Подмосковья Егвгения Жиркова осудили на девять лет строгого режима за взятку в 80 миллионов рублей от девелопера. Об этом этом сообщили в СК РФ.

«Приговором суда Жиркову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Ясинову - в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, следствие и суд установил, что в 2014-2015 годах Жирков получил от акционера АО «Мостроймеханизация-5» Ясинова в качестве незаконного вознаграждения нежилые помещения площадью более одной тысяч квадратных метров и две квартиры в городе Железнодорожном общей стоимостью более 80 миллионов рублей.

Ранее в Подмосковье около 4.00 часов утра из следственного изолятора совершили побег пятеро заключенных. Как именно бандитам удалось выбраться за пределы тюрьмы, пока не ясно. Однако известно, что они каким-то образом вышли из самого здания во двор через заднюю дверь.