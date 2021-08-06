Минобороны может привлечь к ликвидации последствий ЧС не менее 43 тысяч человек. Об этом на встрече с коллективом «Красмаша» заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Министерство обороны Российской Федерации не стоит в стороне от проблем граждан страны. Вооруженные силы регулярно привлекаются к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В постоянной готовности находятся не менее 43 тысяч человек и более 4 000 единиц различной техники», - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что за последние пять лет помощь от Минобороны получили 56 субъектов страны. Всего привлечь войска потребовалось 271 раз. А для борьбы с новой коронавирусной инфекцией военные строители возвели 31 многофункциональный медицинский центр с самым современным оборудованием в 23 субъектах России.