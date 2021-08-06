Шойгу ответил на слова Зеленского об украинском будущем Крыма одесским анекдотом

Шойгу заявил, что Крым всегда будет российским. Он сделал это, комментируя слова президента Украины Зеленского о якобы украинском будущем полуострова.

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет". Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», - сказал он во время рабочей поездки в Красноярск.

Министр обороны приехал в Красноярск в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.

Также Шойгу заявил, что испытания ракеты «Сармат» должны закончиться уже в конце 2022 года.