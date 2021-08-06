Минобороны России сократило в 13 раз число нетрудоустроенных жен офицеров

Министерство обороны России серьезно сократило число нетрудоустроенных жен офицеров.

«За последние четыре года количество нетрудоустроенных жен сократилось в 13 раз. Мы ими постоянно занимаемся», - отметил Сергей Шойгу на встрече с сотрудниками предприятия "Красмаш".

Министр подчеркнул, что это связано с последовательным увеличением числа контрактников в Вооруженных силах - из этого следует необходимость работы по закреплении людей в армии, создания им условий для жизни, отдыха, воспитания детей.

Кроме того, за последние пять лет произошло сокращение в восемь раз количества семей военных, стоящих в очереди на детские сады. Улучшила ситуацию и военная ипотека - это один из основных инструментов по обеспечению военнослужащих жильем.