Российские волейболисты обыграли сборную Бразилии и вышли в финал ОИ

Мужская команда России по волейболу обыграла сборную Бразилии и вышла в финал Олимпиады в Токио. Россияне проиграли первую партию, а по ходу третьей также уступали, однако смогли собраться и вырвать итоговую победу. Матч в полуфинале завершился со счетом 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).

Теперь волейболистам предстоит борьба за золотую медаль турнира. Соперник россиян определится после встречи в другом полуфинале между командами Франции и Аргентины. Бронзу разыграют в субботу, 7 августа.

Сейчас ОКР занимает шестое место в медальном зачете. На счету российских олимпийцев 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. Олимпиада-2020 в Токио завершится 8 августа.