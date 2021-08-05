В Подмосковье задержан мужчина по подозрению в подготовке теракта

В Московской области гражданин одного из соседних государств подозревается в прохождении обучения в целях осуществления террористической длительности, а также в подготовке к теракту на территории России. Об этом сообщил СК РФ по Московской области.

«Он подозревается в подготовке к теракту на территории России путем подрыва самодельного взрывного устройства, а также в прохождении специального обучения в целях осуществления террористической длительности на территории России», - говорится в сообщении.

Ранее следственный комитет Российской Федерации сообщил о задержании семерых участников запрещенной организации, которые, по версии следствия, планировали провести ряд терактов в Ставропольском крае. Подозреваемые заключены под стражу. На данный момент в уголовном деле имеется 17 фигурантов.