В стране и мире В Подмосковье задержали готовящего теракт боевика ИГИЛ* Егор Левин В ролике с задержанием, опубликованном СК РФ, мужчина сам во всем сознается. © Видео: СК РФ © Фото: СК РФ Читайте нас на: В Подмосковье задержали боевика ИГИЛ*, который занимался подготовкой террористического акта на территории России. Мужчина сознался в содеянном. При задержании у исламиста обнаружили и изъяли компоненты для самодельной бомбы. В ролике, опубликованном СК РФ, показан пакет с ними, находившийся в месте пребывания боевика. «Для теракта в России», - сказал задержанный, отвечая на вопрос оперативника о том, для чего была предназначена взрывчатка. * ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика