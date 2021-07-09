В Подмосковье задержали готовящего теракт боевика ИГИЛ*
В ролике с задержанием, опубликованном СК РФ, мужчина сам во всем сознается.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
В Подмосковье задержали боевика ИГИЛ*, который занимался подготовкой террористического акта на территории России. Мужчина сознался в содеянном.
При задержании у исламиста обнаружили и изъяли компоненты для самодельной бомбы. В ролике, опубликованном СК РФ, показан пакет с ними, находившийся в месте пребывания боевика.
«Для теракта в России», - сказал задержанный, отвечая на вопрос оперативника о том, для чего была предназначена взрывчатка.
* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории России.