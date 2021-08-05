СК РФ сообщил об обнаружении в Карелии мест захоронения жертв фашистов

В Главном следственном управлении СК расследуют уголовное дело о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Карело-Финской ССР. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«4 августа текущего года представители поискового отряда «Олонецкая оперативная группа» обнаружили в поселке Ильинском Республики Карелия место массового захоронения советских граждан, предположительно, ставших жертвами пособников фашистов во время Великой Отечественной войны», - заявила Петренко.

Она отметила, что обнаружить места захоронений удалось в том числе благодаря местным жителям, которые знали о трагических событиях из воспоминаний очевидцев.

На данный момент на месте раскопа проводятся следственные действия. Все обнаруженные останки будут направлены для проведения необходимых исследований с целью установления точного количества людей, которым они принадлежат, а также причин и обстоятельств их смерти.

Ранее в Ленинградской области в рамках поисковой экспедиции состоялись раскопки возле линии Маннергейма. В декабре 1939-го года 70-я стрелковая дивизия получила задачу прорвать Линию Маннергейма - комплекс финских оборонительных укреплений под Выборгом. Финны заняли все высоты, поэтому красноармейцы попали в «огневой мешок» - зажатые между болотами, шли на штурм под шквальным огнем противника.