В Ленинградской области провели раскопки возле линии Маннергейма

В Ленинградской области в рамках поисковой экспедиции состоялись раскопки возле линии Маннергейма.

«Вот здесь, вы видите, даже сохранилась красноармейская звезда на каске, что большая удача, она не съедена коррозией» - отметил заместитель начальника экспедиции «Вечно живые» Михаил Чипенко.

Гвардии рядовой Александр Глебов в поисковой экспедиции участвует впервые. Он служит в 138-й мотострелковой бригаде Западного округа, дислоцированной неподалеку. И здесь у военнослужащих особая миссия.

«Для меня лично важно увековечить память тех солдат, которые здесь бились за свою Родину» - поделился военнослужащий инженерно-саперного батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады ЗВО Александр Глебов.

В декабре 1939-го года 70-ая стрелковая дивизия получила задачу прорвать Линию Маннергейма - комплекс финских оборонительных укреплений под Выборгом. Финны заняли все высоты, поэтому красноармейцы попали в «огневой мешок» - зажатые между болотами, шли на штурм под шквальным огнем противника.

«Вот это, все, что осталось от советского легкого танка Т-26, который очевидно погиб при штурме финских позиций. Это фрагмент брони, это гусеница, очень тяжелая. Здесь смотровой триплекс - весь разбитый. А это - диск от пулемета Дегтярева. Патроны все взорвались, потому что танк горел», - передает с места событий корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

О том, что бои в этом районе шли ожесточенные, свидетельствуют найденные артефакты - бронещиток красноармейца, дважды пробитый насквозь, а также изрешеченные личные вещи.

«Если находим незахороненные останки, то только по подписанным личным вещам. медальонов солдатских не было, были так называемые ладанки-складни, но они из тонкого железа, не герметичны и практически никогда не читаются, рассыпаются в пыль», - отметил заместитель начальника экспедиции «Вечно живые» Михаил Чипенко.

Потери 70-й стрелковой дивизии, которой все таки удалось прорвать линию Маннергейма и предопределить исход советско-финской войны - более четырех тысяч человек, сотни из них до сих пор числятся пропавшими без вести.

«Слава живому, который не умирает» - эти слова выбиты на скромном обелиске, который 80 лет стоял на братской могиле, не обозначенной на картах. Теперь здесь создадут мемориал, где будут покоится останки всех красноармейцев, найденных в этих лесах.