Появились кадры с улицы Шумилова в Москве, где мужчина выбросил сына из окна многоэтажки

«Звезда» публикует видео с места, где накануне был найден малолетний ребенок, которого, по предварительным данным прокуратуры, выбросил из окна квартиры на пятом этаже его отец. Мальчика обнаружили на участке вблизи жилого дома с сильными повреждениями, полученными при падении с высоты.

На кадрах, снятых в Москве на улице Шумилова, видно, что территория огорожена и на ней ведется активная работа сотрудников правоохранительных органов. В связи с данным делом Следственным комитетом РФ по столице было открыто уголовное расследование. Также проверку начала прокуратура города.

В настоящее время мальчик 2018 года рождения в тяжелом состоянии находится в одной из столичных больниц. Местонахождение отца ребенка устанавливается правоохранителями.