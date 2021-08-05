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Появились кадры с улицы Шумилова в Москве, где мужчина выбросил сына из окна многоэтажки

Анна Берестовая
03:28 05.08.2021
Правоохранители исследуют место, где ранее отец выбросил ребенка из окна пятого этажа в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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«Звезда» публикует видео с места, где накануне был найден малолетний ребенок, которого, по предварительным данным прокуратуры, выбросил из окна квартиры на пятом этаже его отец. Мальчика обнаружили на участке вблизи жилого дома с сильными повреждениями, полученными при падении с высоты.

На кадрах, снятых в Москве на улице Шумилова, видно, что территория огорожена и на ней ведется активная работа сотрудников правоохранительных органов. В связи с данным делом Следственным комитетом РФ по столице было открыто уголовное расследование. Также проверку начала прокуратура города.

В настоящее время мальчик 2018 года рождения в тяжелом состоянии находится в одной из столичных больниц. Местонахождение отца ребенка устанавливается правоохранителями. 

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