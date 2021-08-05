В стране и мире СМИ: ВВС Израиля атаковали наземные цели на ливанской стороне границы Анна Берестовая Пресса сообщила об атаке ВВС Израиля наземных целей на приграничной территории Ливана. © Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress Читайте нас на: Авиация Военно-воздушных сил Израиля атаковала наземные цели на территории Ливана. Обстрел был произведен на пограничной местности. Соответствующую информацию сообщил телеканал «Аль-Хадас». По данным СМИ, в южной части Ливана отчетливо слышны звуки взрывов. Перед этим самолеты ВВС Израиля производили обстрел атакуемой области осветительными снарядами. Ранее в Сирии сообщали об отражении ПВО страны ракетной атаки со стороны израильских ВВС. Атака производилась по территории провинции Дамаск. Для отражения были использованы комплексы «Бук- М2Э», произведенные Российской Федерацией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика