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ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Дамаск

Алексей Курильченко
22:04 25.07.2021
Сирийские военные отразили ракеты Израиля с помощью комплексов «Бук-М2».
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Дамаск
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress
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Подразделения противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку ВВС Израиля в провинции Дамаск. Об этом сообщили на брифинге Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике. Для отражения ракет использовались комплексы российского производства «Бук- М2Э».

«С 05.40 до 05.54 25 июля два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики, с юго-западного направления нанесли удар двумя авиационными управляемыми ракетами по объектам на территории населенного пункта Сейдат-Зейнаб провинции Дамаск», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обе ракеты были успешно уничтожены.

Также сообщается, что в Идлибской зоне деэскалации за сутки было зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Об обстрелах с позиций незаконных формирований, подконтрольных Турции, не сообщается.

Ранее сообщалось о минометном обстреле по населенному пункту Нубболь в сирийской провинции Алеппо. Он был совершен со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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