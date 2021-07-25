ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Дамаск

Подразделения противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку ВВС Израиля в провинции Дамаск. Об этом сообщили на брифинге Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике. Для отражения ракет использовались комплексы российского производства «Бук- М2Э».

«С 05.40 до 05.54 25 июля два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики, с юго-западного направления нанесли удар двумя авиационными управляемыми ракетами по объектам на территории населенного пункта Сейдат-Зейнаб провинции Дамаск», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обе ракеты были успешно уничтожены.

Также сообщается, что в Идлибской зоне деэскалации за сутки было зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Об обстрелах с позиций незаконных формирований, подконтрольных Турции, не сообщается.

Ранее сообщалось о минометном обстреле по населенному пункту Нубболь в сирийской провинции Алеппо. Он был совершен со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.