Самолет с десятью пострадавшими в ДТП в Турции прибыл в Самару

Самолет с российскими туристами, пострадавшими в результате автобусной аварии в Турции, приземлился в аэропорту Самары. Рейс ZF 6394 Анталья - Самара доставил на Родину десять человек.

Вернувшихся россиян встретили семьи, а также медицинские специалисты, перед которыми была поставлена задача осмотреть людей и предложить им госпитализацию. До этого еще двое пострадавших также прибыли в Самару.

Ранее министерство здравоохранения РФ сообщило, что из больниц Турции были выписаны 15 туристов, находившихся в салоне попавшего в ДТП автобуса. Сообщалось, что еще пятеро россиян остались в медучреждениях.