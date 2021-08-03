Минздрав РФ: из больниц выписаны 15 россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Из станционаров Турции выписали 15 российских туристов, которые пострадали при ДТП в Анталье. На данный момент в больницах остаются еще пять человек. Об этом сообщили в российском Минздраве. Отмечается, что их лечение проводится под контролем российского министерства.

«На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в г. Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести. Трое были прооперированы. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в Минздраве сообщили, что пострадавшие при ДТП в турецкой Анталье россияне находятся под наблюдением медиков. Отмечается, что необходимости в их срочной эвакуации в РФ нет.