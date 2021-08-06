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По рельсам к победе: ВС РФ отмечают День Железнодорожных войск

Алексей Курильченко
00:00 06.08.2021
В Вооруженных Силах Российской Федерации 6 августа отмечается День Железнодорожных войск.
По рельсам к победе: ВС РФ отмечают День Железнодорожных войск
© Фото: Минобороны РФ
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В России отмечается 170-летие со дня основания Железнодорожных войск. Это уникальные войска, подобных нет в других странах, за исключением Республики Беларусь. Созданные почти два века назад военно-рабочие роты положили начало героической летописи войск, которые на протяжении всей своей истории вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

История железнодорожных войск начинается 6 августа 1851 года, когда император Николай I на завершающем этапе строительства железной дороги «Санкт-Петербург - Москва» утвердил Положение о составе ее управления. В соответствии с этим документом были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железной дороги.

Железнодорожные войска во всех войнах и военных конфликтах выполняли важнейшие задачи по обеспечению боевых действий, организации устойчивой работы фронтовых магистралей. Солдаты и офицеры Железнодорожных войск профессионально и самоотверженно действовали в районе страшного землетрясения в Армении, в зонах разрушительных наводнений на Юге и Востоке России и других «горячих» точках.

В послевоенное время военные железнодорожники внесли значительный вклад в дело строительства крупнейших транспортных магистралей, имеющих стратегическое значение для страны. Это дороги Ивдель - Обь, Абакан - Тайшет, Тюмень - Сургут и одна из крупнейших строек Советского Союза – Байкало-Амурская магистраль.

Начиная с 2010 года соединения и воинские части участвуют во всех без исключения стратегических командно-штабных учениях, а также в специальных учениях материально-технического обеспечения военных округов. В ходе этих учений отрабатываются вопросы строительства подходов к наплавным железнодорожным мостам, монтажа эстакад через малые водотоки и наведение наплавных железнодорожных мостов через крупные водные преграды – реки Енисей, Волга, Амур, Зея и Бурея.

Практически каждый год Железнодорожные войска привлекаются к ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Железнодорожные войска ликвидировали последствия наводнения в Дальневосточном федеральном округе, паводков в Алтайском крае. Принимали участие в тушении и ликвидации пожаров в Центральной России и Иркутской области, в Хакасии помогали тушить пожары и спасать людей, оказывали помощь по сбору нефтепродуктов в Керченском проливе, оказывали непосредственную помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия в Крымске.

Все последние годы продолжается оснащение Железнодорожных войск новыми образцами современной высокопроизводительной техникой. Как итог - повышение производственных возможностей и мобильности войск. Обеспеченность Железнодорожных воинских частей сейчас составляет 100% доля современных образцов техники Железнодорожных войск составляет 50 процентов.

Современные Железнодорожные войска постоянно находятся в развитии, являются самодостаточными, готовы и способны выполнить поставленные задачи по штатному предназначению в любых условиях обстановки и любое время.

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