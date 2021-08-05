«Эта команда продвинула футбол»: Гаджиев об уходе Месси из «Барселоны»

Футбольный тренер Гаджи Гаджиев высказался об уходе Лионеля Месси из состава футбольного клуба «Барселона». По его мнению, с этим футболистом, «Барселона» имела великую команду.

«Ушла эпоха. Всегда грустно в этой ситуации, в "Барселоне" была великая команда и Лионель играл там ведущую роль. Эта команда продвинула футбол, показала много нового футбольному миру. Селяви», - рассказал «Звезде» тренер.

Ранее об уходе Месси высказался российский футбольный тренер Владислав Радимов. Специалист сказал, что Месси сильно повлиял на успехи клуба, но это лишь одна страница в его истории.