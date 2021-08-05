Спорт «Это была хорошая история»: Радимов о карьере Месси в Барселоне Алексей Курильченко Футбольный тренер Владислав Радимов прокомментировал уход Месси из «Барселоны». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Daisuke Nakashima globallookpress Читайте нас на: Российский футбольный тренер Владислав Радимов прокомментировал уход Лионеля Месси из клуба «Барселона». В беседе со «Звездой» специалист сказал, что Месси сильно повлиял на успехи клуба, но это лишь одна страница в его истории. «Закачивается целая эпоха, связанная с Месси. У него очень много титулов, лучший футболист современности. И начинается новый этап. "Барселона" такое уже проходила - многие футболисты выигрывали золотые мячи в ее составе. "Барселона", наверное, это больше чем Месси и жизнь на этом не заканчивается. Это была хорошая история, Месси оставил грандиозный след в истории "Барселоны", но теперь будет другая жизнь», - рассказал тренер. Ранее стало известно, что Месси принял решение покинуть состав футбольного клуба«Барселона». Причиной стали ограничения испанской футбольной лиги. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика