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«Это была хорошая история»: Радимов о карьере Месси в Барселоне

Алексей Курильченко
21:50 05.08.2021
Футбольный тренер Владислав Радимов прокомментировал уход Месси из «Барселоны».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Daisuke Nakashima globallookpress
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Российский футбольный тренер Владислав Радимов прокомментировал уход Лионеля Месси из клуба «Барселона». В беседе со «Звездой» специалист сказал, что Месси сильно повлиял на успехи клуба, но это лишь одна страница в его истории.

«Закачивается целая эпоха, связанная с Месси. У него очень много титулов, лучший футболист современности. И начинается новый этап. "Барселона" такое уже проходила - многие футболисты выигрывали золотые мячи в ее составе. "Барселона", наверное, это больше чем Месси и жизнь на этом не заканчивается. Это была хорошая история, Месси оставил грандиозный след в истории "Барселоны", но теперь будет другая жизнь», - рассказал тренер.

Ранее стало известно, что Месси принял решение покинуть состав футбольного клуба«Барселона». Причиной стали ограничения испанской футбольной лиги.

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