Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Житель Сирии погиб в результате минометного обстрела боевиков

Алексей Курильченко
22:01 05.08.2021
В ЦПВС сообщили о минометном обстреле в сирийской провинции Хама.
Житель Сирии погиб в результате минометного обстрела боевиков
© Фото: Pau Rigol ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

В Сирии боевики совершили минометный обстрел по провинции Хама, результате чего погиб мирный житель. Всего в Идлибской зоне деэскалации за сутки было зафиксировано 33 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

«В результате минометного обстрела боевиками населенного пункта Джурин провинции Хама один мирный житель погиб, еще двое получили ранения», - сообщил контр-адмирал.

Ранее в Сирии боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, нанесли по подразделениям правительственных сил Сирии удар с помощью беспилотника.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:17 В стране и мире
Видео
«Российский штамм оказался вежливым»: директор НИИ Пастера о мутациях COVID-19
21:47 Армия
Герасимов провел встречу с секретарем Совбеза Узбекистана
20:52 Спорт
Месси покинул футбольный клуб «Барселона»
19:03 Армия
Шойгу проверит ход выполнения гособоронзаказа на «Красмаше»
16:43 В стране и мире
«Приезжайте прямо сейчас»: Путин позвал Савельева обсудить вопросы транспорта
Популярное
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Видео
Появились кадры с улицы Шумилова в Москве, где мужчина выбросил сына из окна многоэтажки
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
ФСБ РФ рассекретила имена 54 финнов, участвовавших в геноциде жителей Карелии в войну
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.