Житель Сирии погиб в результате минометного обстрела боевиков

В Сирии боевики совершили минометный обстрел по провинции Хама, результате чего погиб мирный житель. Всего в Идлибской зоне деэскалации за сутки было зафиксировано 33 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

«В результате минометного обстрела боевиками населенного пункта Джурин провинции Хама один мирный житель погиб, еще двое получили ранения», - сообщил контр-адмирал.

Ранее в Сирии боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, нанесли по подразделениям правительственных сил Сирии удар с помощью беспилотника.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ