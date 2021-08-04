В стране и мире Ситуация в Сирии Боевики с подконтрольной ВС Турции территории нанесли удар по сирийским военным при помощи беспилотника Алексей Курильченко Боевики использовали беспилотный аппарат для удара по Идлибской зоне деэскалации. © Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress Читайте нас на: В Идлибской зоне деэскалации боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, нанесли по подразделениям правительственных сил Сирии удар с помощью беспилотника. Об этом сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Вадим Кулить в ходе брифинга. «На позиции вооруженных сил САР в районе населенного пункта Урус-Эс-Сутра провинции Алеппо с запущенного боевиками беспилотного летательного аппарата было сброшено самодельное взрывное устройство, в результате взрыва которого пятеро сирийских военнослужащих получили ранения», - говорится в сообщении. На территории Идлибской зоны деэскалации со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* зафиксированы 29 обстрелов. *«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика