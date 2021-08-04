Боевики с подконтрольной ВС Турции территории нанесли удар по сирийским военным при помощи беспилотника
В Идлибской зоне деэскалации боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, нанесли по подразделениям правительственных сил Сирии удар с помощью беспилотника. Об этом сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Вадим Кулить в ходе брифинга.
«На позиции вооруженных сил САР в районе населенного пункта Урус-Эс-Сутра провинции Алеппо с запущенного боевиками беспилотного летательного аппарата было сброшено самодельное взрывное устройство, в результате взрыва которого пятеро сирийских военнослужащих получили ранения», - говорится в сообщении.
На территории Идлибской зоны деэскалации со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* зафиксированы 29 обстрелов.
*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.