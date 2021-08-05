Герасимов провел встречу с секретарем Совбеза Узбекистана

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов встретился с секретарем Совбеза Узбекистана Виктором Махмудовым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности в Центральноазиатском регионе. Об этом сообщили в Минобороны.

«Начальник Генерального штаба ВС генерал армии Валерий Герасимов провел встречу в Ташкенте с секретарем Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан генерал-лейтенантом Виктором Махмудовым. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности», - говорится в сообщении.

Ранее Герасимов пригласил своего коллегу из Узбекистана Шухрата Халмухамедова посетить активную фазу учений стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия - 2021». Мероприятие состоится под Оренбургом в сентябре.

Сегодня же Герасимов провел переговоры с Халмухамедовым, а также возложил цветы у мемориала «Ода стойкости», посвященного павшим в годы Великой Отечественной войны.

В пятницу шестого августа начальники генштабов ВС РФ и Узбекистана будут наблюдать за активной фазой двухстороннего российско-узбекского тактического учения, проводимого в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области.