Герасимов пригласил главу Генштаба Узбекистана на учения «Мирная миссия-2021»

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов пригласил своего коллеги из Узбекистана Шухрата Халмухамедова посетить активную фазу учений стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2021», которая состоится под Оренбургом. Об этом Герасимов заявил в ходе встречи с Халмухамедовым в Ташкенте.

«В сентябре на полигоне Донгузский в Оренбургской области проводится совместное антитеррористическое учение "Мирная миссия-2021". Приглашаю Вас принять участие в наблюдении за активной фазой учения и в совещании начальников генеральных штабов вооруженных сил стран ШОС, которое проведем на полигоне», - заявил российский генерал армии.

Герасимов принимает участие в официальном визите в Узбекистан. В ходе встречи он заявил, что российская и узбекская армии должны быть готовы вместе противодействовать международному терроризму.