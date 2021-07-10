Спорт Лучшими игроками Кубка Америки признаны Месси и Неймар Кира Карон Неймар забил на турнире два гола и сделал три результативные передачи. На счету Месси четыре забитых мяча и пять голевых передач. © Фото: Rodrigo Reyes Marin AFLO Globallookpress Читайте нас на: Лучшими игроками Кубка Америки по версии группы технических экспертов Южноамериканской конфедерации футбола стали нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард команды Бразилии Неймар. Об этом сообщается на сайте CONMEBOL. «Невозможно выбрать только одного игрока, потому что в этом соревновании два лучших игрока. Оба являются финалистами, они показали высокий уровень, будучи главными действующими лицами турнира», - говорится в заявлении. Сборные Бразилии и Аргентины в субботу в Рио-де-Жанейро сыграют в финале Кубка Америки. Ранее стало известно, что нападающий сборной Аргентины и капитан «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика